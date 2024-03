Uomo minaccia e picchia la moglie e la figlia di pochi mesi: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna d 32 anni di origine indiana, picchiata e maltrattata per anni dal marito violento, suo connazionale di 33 anni. In più occasioni l’aveva minacciata e aggredita con brutale violenza rendendo la sua vita un inferno, durante uno dei tanti episodi di violenza ha anche abusato di lei sessualmente.

Uno degli episodi più gravi risale alla scorsa estate, quando l’uomo ha puntato una pistola contro la moglie e la figlia di pochi mesi, poi le ha picchiate entrambe. In quella occasione ha tirato i capelli alla donna fino a strapparglieli. I maltrattamenti sono durati anni, l’ha addirittura trascinata per diversi metri con il braccio incastrato nella portiera dell’auto. Stanca di subite i continui soprusi la 32enne ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare l’uomo, un gesto fatto per proteggere se stessa ma soprattutto la figlia che oggi ha poco più di un anno.

Il 33enne minacciava continuamente la moglie e i suoi familiari. I due si erano conosciuti a Milano, si erano poi trasferiti a Brescia e in tutto il tempo trascorso insieme l’uomo ha manifestato comportamenti violenti ai danni della donna, poi anche della figlia. In seguito alle indagini è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condannato a sei anni di carcere. Per la 32enne è la fine di un incubo, oggi vive al sicuro insieme alla figlia a Cremona.

