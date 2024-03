Maddaloni, picchia la compagna poi la caccia di casa con il figlio: arrestato

La violenta vicenda si è svolta la notte scorsa a Maddaloni, comune in provincia di Caserta. Dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo di 33 anni originario del Mali si è scagliato con violenza contro la compagna. La vittima è una donna nigeriana di 29 anni, il compagno non l’ha solo aggredita, in piena notte l’ha infatti cacciata fuori di casa insieme al figlio di soli 6 anni.

In preda alla paura la donna sulla via Nazionale Appia ha fermato un’auto per chiedere aiuto. I due giovani a bordo del veicolo hanno subito allarmato le forze dell’ordine. Ai Carabinieri la vittima ha raccontato che dopo il litigio il compagno l’aveva colpita con violenti calci e schiaffi, ha anche rivelato che non era la prima volta che manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti.

Dopo che la denuncia della 29enne è stata formalizzata gli agenti si sono precipitata nell’abitazione della coppia, a Maddaloni. L’uomo era in casa quando i Carabinieri hanno bussato alla sua porta, proprio non immaginava che la compagna questa volta lo avrebbe denunciato. Il 33enne, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e percosse continuate. Dopo l’arresto è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

