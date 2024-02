Montemarciano, picchia la compagna dopo una lite: 40enne in manette

I fatti si sono svolti nella serata di domenica a Montemarciano, comune in provincia di Ancona. Un uomo di 40 anni si è scagliato con violenza contro la compagna, sua coetanea, entrambi sono di origine straniera. Probabilmente per futili motivi è scoppiata una lite tra le mura domestiche, ma questa in poco tempo ha preso una piega sempre più violenta.

Le disperate urla della vittima hanno preoccupato non poco i passati, questi infatti hanno subito allarmato le forze dell’ordine perché temevano per la sua incolumità. Dopo aver ricevuto la segnalazione di lite in famiglia i Carabinieri si sono precipitati sul luogo della vicenda, un appartamento situato a Montemarciano. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 40enne fuori di sé che stava ancora picchiando la compagna, lei era in preda al terrore.

Il 40enne è stato subito bloccato dai militari che lo hanno arrestato con la grave accusa di maltrattmenti in famiglia. La vittima invece è stata portata al pronto soccorso per ricevere le cure adeguate per le ferite riportate in seguito all’aggressione. I medici l’hanno dimessa qualche ora dopo ed è stato attivato il protocollo previsto dal Codice Rosso a tutela delle donne vittime di violenza.

