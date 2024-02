Tor San Lorenzo, figlio violento picchia la madre: 40enne finisce in carcere

La violenta vicenda è avvenuta a Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea. Cosa è successo? Un’anziana donna di 70 anni ha denunciato il figlio perché non riusciva più a sopportare il suo comportamento violento. L’uomo, un 40enne, era tornato a vivere a casa della madre in seguito alla fine del suo matrimonio e in diverse occasioni aveva manifestato atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti.

Tra le mura domestiche tra madre e figlio scoppiavano spesso litigi per futili motivi. Lui in preda alla rabbia si scagliava con violenza contro l’anziana donna. A causa dell’ultima aggressione la vittima è stata costretta a recarsi in ospedale per ricevere le cure adeguate per le ferite dovute alle percosse del figlio. Stanca di vivere nel terrore ha quindi trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare il 40enne.

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni della vittima gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini. Queste hanno permesso di accertare i comportamenti vessatori dell’uomo ai danni della madre. Il 40enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi bloccato dai Carabinieri a Tor San Lorenzo ed è stato condotto nel carcere di Velletri. Il figlio della 70enne è accusato di maltrattamenti in famiglia.

