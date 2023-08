Iglesias, picchia gli anziani genitori: 58enne in manette

La violenta vicenda si è svolta a Iglesias, comune della provincia del Sud Sardegna, dove un uomo di 58 anni si è scagliato con violenza contro gli anziani genitori. Non sono noti i motivi che hanno spinto l’aggressore ad andare fuori di sé, i fatti sono avvenuti tra le mura domestiche, probabilmente per futili motivi.

Il 58enne in preda all’ira ha iniziato a colpire i suoi genitori con calci e pugni, entrambi erano terrorizzati. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo della vicenda avvenuta a Iglesias. I due anziani sono stati subito trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Hanno riportato diverse ferite ma per fortuna non sono in pericolo di vita.

Giunti all’interno dell’abitazione in cui si è svolto l’accaduto i Carabinieri hanno subito bloccato il figlio violento della coppia aggredita. Dopo averlo perquisito gli agenti lo hanno trovato in possesso di due coltelli. All’interno di una busta di plastica aveva anche una balestra e il dardo era pronto a scoccare. Se l’avesse usata la vicenda si sarebbe trasformata in una vera e propria tragedia. L’uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose aggravate.

