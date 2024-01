Roma, picchia i genitori e ustiona la madre con una sigaretta: arrestato 38enne

La violenta vicenda si è svolta a Roma, all’interno di un’abitazione situata in zona Ottavia. Per ragioni ancora da chiarire un uomo di 38 anni si è scagliato con violenza contro gli anziani genitori, il padre ha 71 anni la madre ne ha 67 ed è invalida. Viveva in casa con loro e a quanto pare non era la prima volta che manifestava un comportamento violento nei loro confronti.

Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa dopo aver sentito le urla provenire dall’appartamento. In seguito alla segnalazione di lite in famiglia i Carabinieri della stazione di Casalotti si sono precipitati sul posto, a Roma, giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato il 38enne visibilmente agitato, i suoi genitori invece erano terrorizzati.

Non è chiaro se li abbia picchiati perché pretendeva da loro dei soldi o se a scatenare la sua ira siano state altre motivazioni. Saranno le indagini a chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda. Dopo l’aggressione la 67enne è stata portata all’ospedale Cristo Re per ricevere le cure necessarie. Con una sigaretta il figlio le ha provocato un’ustione al labbro superiore. Il 38enne è stato arrestato dai Carabinieri ed è stato portato nel Carcere di Regina Coeli.

LEGGI ANCHE -> Oltrona di San Mamette, 43enne muore in casa: è stato accoltellato