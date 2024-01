Oltrona di San Mamette, 43enne muore in casa: è stato accoltellato

Dramma nella mattinata di oggi a Oltrona di San Mamette, comune della città di Como, dove un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. La vittima è Manuel Millefanti, ad allarmare le forze dell’ordine e i soccorsi è stata la madre dopo aver ricevuto la terribile telefonata del figlio.

Ai Carabinieri la donna ha raccontato che il figlio le ha telefonato durante la notte per dirle che lo avevano accoltellato. Al momento però non è ancora noto se i fatti si siano svolti nell’abitazione del 43enne a Oltrona di San Mamette o se l’uomo sia tornato a casa dopo l’aggressione. La vittima e i suoi genitori vivevano poco distanti, la madre si è subito precipitata da lui in seguito alla telefonata.

Giunta all’interno dell’appartamento del figlio però lo ha trovato senza vita. Era in una pozza del suo sangue in salotto, per lui non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il suo decesso. I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda. Nelle scorse ore è stato fermato un sospettato, l’uomo è stato portato in caserma per l’interrogatorio.

LEGGI ANCHE -> Agropoli, 63enne accoltella la moglie poi si toglie la vita: in casa c’era anche la figlia 13enne