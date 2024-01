Agropoli, 63enne accoltella la moglie poi si toglie la vita: in casa c’era anche la figlia 13enne

Dramma ad Agropoli, in provincia di Salerno, dove una uomo e una donna di 63 e 43 anni sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione. Con esattezza i fatti si sono svolti in un condominio di via Gaetano Donizetti. Quando le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto per entrambi non c’era più nulla da fare.

Ad allarmare gli agenti è stata la madre della 43enne, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Stando alle prime informazioni sul caso al momento l’ipotesi più plausibile sembra essere quella dell’omicidio-suicidio. Sul corpo di entrambi diverse erano e ferite da taglio e in casa è stato trovato un coltello insanguinato. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche il 63enne avrebbe accoltellato la moglie, dopodiché si è tolto la vita con la stessa arma. Sarà però l’esame autoptico a chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda.

Le vittime sono Vincenzo Carnicelli e Annalisa Rizzo, i due non erano da soli in casa al momento dell’omicidio-suicidio. C’era infatti anche la figlie 13enne, fortunatamente però stava dormendo in un’altra stanza e non si è accorta di nulla.

