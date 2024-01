Frosinone, 42enne picchia la moglie e si scaglia contro gli agenti: arrestato

I fatti si sono svolti nei giorni scorsi all’interno di un appartamento situato in provincia di Frosinone. Dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo di 42 anni si è scaglia con violenza contro la moglie, in casa c’erano anche le figlie minorenni. Stanca di subire i maltrattamenti del marito violento è stata proprio la vittima ad allarmare la Polizia.

Giunti sul posto, in provincia di Frosinone, i poliziotti hanno trovato la donna con evidenti ferite e le figlie in preda al terrore. L’uomo invece era totalmente fuori di sé. Alla vista degli agenti si è innervosito ancora di più e ha iniziato a colpire anche loro con calci e pugni. In poco tempo è stato immobilizzato e arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Ai militari la vittima ha raccontato che i rapporti tra lei e l’orami ex marito non erano sereni da circa quattro anni, in più occasioni lui l’aveva picchiata, anche davanti alle figlie.

Nei giorni scorsi lei aveva manifestato la volontà di separarsi, da quel momento il 42enne è diventato ancora più violento e l’ha aggredita ancora. Nessun parente è stato disposto ad ospitarlo ed è per questo che non ha potuto usufruire degli arresti domiciliari, si trova infatti in carcere.

