Padova, 55enne picchiato dall’ex moglie: non accettava la separazione

È successo a Padova, dove una donna ha reso la vita dell’ex marito un inferno per circa un anno e mezzo. Il motivo? Non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio, era stato infatti lui a prendere la decisione di lasciarsi, i due continuavano però a vivere nella stessa casa insieme ai loro figli.

In preda all’ira la donna ha più volte manifestato comportamenti violenti ai danni dell’ex marito, a volte anche davanti ai loro figli. Non riusciva ad accettare la separazione e sfogava la sua rabbia contro di lui. Poco prima di Natale è scoppiato un furioso litigio tra loro, all’interno della loro abitazione a Padova, culminato per l’ennesima volta con l’aggressione. Mentre lui, un 55enne, ha tentato di darsi alla fuga l’ex moglie gli ha strappato gli occhiali e lo ha preso a pugni. La vittima in preda alla preoccupazione si è confidato con un suo amico, è stato quest’ultimo a raccontare tutto alle forze dell’ordine, in quel momento sono iniziate le indagini.

Il 55enne agli agenti ha ammesso di aver paura per la sua incolumità e per quella dei suoi figli, però si è detto consapevole del fatto che la moglie non avrebbe saputo dove andare. Per questo motivo è stato lui ad andare via di casa, al momento si è trasferito a casa dei suoi genitori insieme al figlio minorenne. Il figlio più grande invece è rimasto con la madre. Ora sarà la magistratura a decidere se la donna violenta dovrà subire un processo.

