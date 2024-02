Paola Perego parla del tumore: “Sto elaborando adesso”

Non è stato un periodo facile per Paola Perego, lo scorso gennaio lei stessa ha fatto sapere ai suoi tantissimi fan che si trovava in ospedale. Il motivo? Durante un controllo i medici hanno scoperto che c’era qualcosa che non andava, era un tumore maligno. Ospite ieri di Silvia Toffanin a Verissimo ha fatto sapere di aver lottato contro un carcinoma renale, le cose stanno andando bene e pian piano si sta riprendendo.

Ci ha tenuto a precisare che ha condiviso la notizie con i suoi fan solo per ricordare quanto sia importante la prevenzione, senza quel controllo di routine lei non avrebbe scoperto la malattia e il tumore si sarebbe ingrandito diventando sempre più pericoloso. Alla conduttrice ha detto che è stato scioccante scoprire di avere il tumore, a detta sua inconsciamente tutti pensano che queste cose possano accadere solo agli altri. Affrontare la il cancro non è stato facile, si sente però fortunata perché può raccontarlo.

Paola Perego ha rivelato che le hanno dovuto asportare una parte del rene, fortunatamente però non tutto perché era piccolo. Ha poi aggiunto: “Però è stata una bella paura. Sto elaborando adesso e ancora non ci capisco molto.” Ha anche fatto sapere che il marito in questa delicata fase della sua vita non l’ha mai lasciata sola, si sentiva impotente e crede che in quei momenti stava peggio di lei.

