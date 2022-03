Jessica Selassié su Barù: “Prova anche lui dei sentimenti, ma non lo dice”

Jessica Selassié nella casa del Grande Fratello Vip non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti dell’ex compagno di avventura Barù. Durante il reality condotto da Alfonso Signorini sperava che tra loro potesse nascere qualcosa di più di una speciale amicizia ma lui non si è mai lasciato andare.

Più volte l’ex gieffino ha detto di volere molto bene alla principessa etiope, però solo come amica. Lei è invece convinta che lui fosse frenato a causa delle telecamere. Lo ha ribadito anche ieri durante la sua ospitata a Verissimo. A Silvia Toffanin ha detto che Barù tiene troppo al suo privato, lui stesso glielo ha sempre detto al Grande Fratello Vip. Ha poi continuato dicendo che hanno sempre sminuito il loro rapporto dicendo di essere solo amici, ma a parer suo gli amici non si guardano negli occhi come facevano loro nella casa.

Jessica Selassié ha ammesso di essersi presa una bella cotta per Barù ed è consapevole di essere più presa di lui. Ci ha tenuto però a precisare che nonostante ciò che lui diceva, i suoi occhi e i suoi gesti le facevano intendere altro. Ha poi concluso dicendo: “Sono certa che quello che provo lo prova anche lui, però non lo dice.” La conduttrice le ha detto che spera che sia così, ha poi aggiunto: “Però sei talmente giovane e profonda che se non sarà lui sarà un altro che ti farà innamorare ancora di più.”

