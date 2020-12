Pescara, picchia e minaccia la compagna davanti ai figli: arrestato

La violenta vicenda si è svolta a Pescara, dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi un uomo si è scagliato con violenza contro la compagna. Ad assistere all’episodio di violenza anche i due figli minorenni della coppia. Le urla e le richieste di aiuto della donna hanno preoccupato non poco i vicini di casa della coppia, sono stati infatti loro ad allarmare le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione di lite in famiglia, tempestivo è stato l’intervento della Polizia sul luogo dell’aggressione avvenuta a Pescara. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, stava ancora urlando contro la donna e la minacciava. La vittima era terrorizzata e in lacrime, aveva sul volto e sul collo gli evidenti segni delle percosse appena subite. Anche i figli della coppia erano spaventati e in lacrime. Fortunatamente l’intervento della Polizia ha evitato che la situazione si trasformasse in una vera e propria tragedia.

La donna è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa della violenza fisica subita dal compagno violento. Ha riportato lesioni al volto, al collo, sulle braccia e sulle caviglie e contusioni multiple. Dopo averla visitata e medicata i medici l’hanno ritenuta guaribile in 15 giorni. Ai poliziotti la vittima ha raccontato che non era la prima volta che il compagno la picchiava e maltrattava, anche davanti ai loro figli. I maltrattamenti infatti andavano avanti da tempo, ma non mai aveva trovato il coraggio di denunciarlo. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, nei suoi confronti è stato emesso il divieto di avvicinamento alla compagna e l’allontanamento dalla casa familiare.