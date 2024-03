Nave, spara con un fucile contro i vicini di casa: arrestato

La vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Nave, in provincia di Brescia, si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I fatti? Un uomo, pregiudicato, mentre era all’interno del suo appartamento ha impugnato un fucile e ha sparato contro i vicini di casa. Il motivo? Stando alle dichiarazioni rilasciate da coloro che hanno assistito alla scena lo avrebbe fatto perché stavano potando alcuni alberi. Il proiettile però non è andato a segno e nessuno si è fatto male.

Dopo aver sentito lo sparo i vicini di casa si sono spaventati e hanno allarmato le forze dell’ordine. Ricevuta la segnalazione i Carabinieri di Nave si sono precipitati sul posto e dopo aver messo tutti in sicurezza hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo che ha aperto il fuoco. In casa gli agenti hanno trovato quattro fucili e diverse munizioni, tutti detenuti irregolarmente. Due delle armi erano clandestine, una era stata rubata nel 1992.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione di armi clandestine e detenzione illegale di armi da sparo e ricettazione. È stato anche denunciato per violenza privata. Dopo l’arresto è stato condotto in carcere.

