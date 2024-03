Roma, uccide la moglie davanti alla figlia, poi confessa: “Ero geloso”

Un’altra donna ha perso la vita per mano di un uomo violento, i fatti si sono svolti nella giornata di sabato a Roma. La vittima è Li Xuemei, una donna di 37 anni di origine cinese, ad ucciderla è stato il marito Yu Yang, suo connazionale di 36 anni. L’omicidio è avvenuto tra le mura domestiche in seguito ad un’accesa discussione, l’appartamento si trova in zona Quadraro .

I vicini di casa hanno sentito le urla disperate della vittima, il marito in preda alla rabbia l’ha uccisa con una coltellata al torace. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo dell’omicidio avvenuto a Roma, per la donna però non c’era più nulla da fare. La coltellata l’ha uccisa praticamente sul colpo, il suo cadavere era sul letto in camera da letto.

Nell’altra stanza i poliziotti hanno trovato la figlia della coppia, una bambina di cinque anni, era terrorizzata e in lacrime. In casa c’erano anche due studentesse che vivono in sub affitto nell’appartamento in cui è avvenuto il femminicidio. Quando gli agenti sono arrivati sul posto il marito della 37enne aveva ancora le mani e i vestiti sporchi di sangue. L’uomo non ha negato, ha confessato in lacrime. Sul movente che lo ha spinto ad uccidere la moglie ha detto: “L’ho uccisa perché ne ero geloso e non volevo che mi lasciasse“.

LEGGI ANCHE -> Torre Annunziata, perseguita l’ex e il figlio: 12enne lo fa arrestare