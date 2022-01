Columbus, spara e uccide la figlia di 16 anni: pensava fosse un ladro

È successo negli Stati Uniti a Columbus, capitale dell’Ohio, dove un uomo ha ucciso per errore la figlia di soli 16 anni. Come è successo? Tra le mura domestiche era convinto che si trattasse di un ladro e le ha sparato. Nella notte era scattato l’antifurto, lui in preda alla paura e alla preoccupazione si è recato in garage e ha aperto il fuoco contro quello che pensava fosse un ladro, ma in realtà era sua figlia, Janae Hairtson.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico e delle forze dell’ordine sul suolo della drammatica vicenda avvenuta a Columbus. I sanitari hanno trasportato d’urgenza la giovane vittima in ospedale ma ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile, era già morta quando è arriva in ospedale. I media americani hanno pubblicato la telefona registrata al 911, questa è da brividi. Si sente il padre della giovane ragazza che le chiede cosa facesse in garage di notte e perché avesse fatto scattare l’antifurto. Sia lui che la moglie l’hanno poi pregata di restare sveglia mentre attendevano l’arrivo dei soccorritori.

Al momento non sono state formulate accuse, a farlo sapere è stata la polizia di Columbus tramite un tweet. Il delicato e drammatico caso è stato inoltrato per la revisione all’ufficio del procuratore della contea di Franklin.

