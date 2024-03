Novi Ligure, tenta di investire la compagna poi la picchia: arrestato 45enne

La vicenda si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia, i fatti si sono svolti nella mattinata di ieri 12 marzo 2024 a Novi Ligure, comune in provincia di Alessandria. Poco dopo le nove del mattino un uomo si è introdotto con la sua auto, un suv Kia Sportage, nella ‘Passeggiata’ da viale della Rimembranza. Il motivo? Stava inseguendo la compagna, a tutta velocità ha provato ad investirla, lei per fortuna è riuscita a scansare il veicolo.

L’auto del 45enne durante il folle inseguimento si è schiantata contro un palo e contro una panchina, ma questo non è bastato a fermarlo. Non appena la vittima è caduta a terra lui è sceso dal veicolo e si è accanito violentemente contro di lei, l’ha colpita anche con diversi calci in testa e sul viso. A fermare la sua ira è stato un passante che ha assistito alla violenta aggressione avvenuta ieri mattina a Novi Ligure. Quando si è messo in mezzo per proteggere la donna l’aggressore ha provato a fuggire, la sua auto però non è ripartita.

Sul posto immediato è stato l’intervento dei Carabinieri, gli agenti hanno subito bloccato il 45enne e lo hanno arrestato per maltrattamenti e lesioni. La vittima è stata invece trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa delle ferite riportate per l’aggressione subita.

LEGGI ANCHE -> Rimini, ubriaco picchia la moglie davanti al figlio: lei chiama la Polizia e lo fa arrestare