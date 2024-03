Rimini, ubriaco picchia la moglie davanti al figlio: lei chiama la Polizia e lo fa arrestare

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Rimini, dove un’altra donna ha dovuto fare i conti con il comportamento violento e ingiustificato del marito. In seguito ad un litigio scoppiato per futili motivi tra le mura domestiche l’uomo è andato su tutte le furie e non è stato capace di controllare la sua ira.

Era completamente ubriaco e dopo aver perso la pazienza si è scagliato con violenza contro la moglie, senza curarsi del fatto che in casa era presente anche il figlio, il quale ha assistito terrorizzato all’episodio di violenza. La vicenda si sarebbe potuta trasformare nell’ennesima tragedia ma fortunatamente l’uomo era talmente ubriaco che non è riuscito a reggersi in piedi, mentre picchiava la vittima infatti è caduto a terra.

Approfittando di quel momento la donna si è data alla fuga insieme al figlio, trovando rifugio a casa dei vicini di casa. Lì ha subito allarmato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto, un appartamento situato in via Trieste a Rimini. In seguito alla segnalazione la Polizia si è recata a casa della coppia, gli agenti hanno trovato l’uomo ubriaco e fuori di sé e lo hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Ai poliziotti la donna ha raccontato che questa non era la prima volta che il marito la picchiava, in passato aveva già fatto i conti con altri episodi di violenza.

