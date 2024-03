Primavalle, picchia il fidanzato dell’ex e gli estorce dei soldi: arrestato 36enne

I fatti si sono svolti nei giorni scorsi a Primavalle, quartiere della città di Roma, dove un uomo di 36 anni si è scagliato con violenza contro l’ex fidanzata e il suo nuovo compagno. La loro relazione era finita da un po’ ma lui non riusciva ad accettare la rottura. Quando ha sorpreso l’ex in auto con la sua nuova fiamma è andato su tutte le furie e non è riuscito a contenere la rabbia.

Per le vie di Primavalle ha accostato la sua auto a quella della coppia, ha abbassato il finestrino e ha iniziato ad insultare pesantemente l’ex fidanzata. I due hanno provato ad allontanarsi ma l’uomo li ha seguito a bordo della sua auto e li ha più volte tamponati in modo alquanto pericoloso. Al primo distributore la coppia si è fermata e lì il 36enne ha iniziato ad inveire contro di loro, ma non si è limitato ad insultarli.

L’uomo ha colpito il suo rivale in amore con violenti pugni, schiaffi e spintoni. Nonostante fosse stato lui a tamponarli ha accusato il nuovo fidanzato della sua ex di avergli distrutto l’auto e ha preteso da lui 1.500 euro. L’uomo ha provato a cercare il denaro a casa, poi li ha chiesti al padre per consegnarli al suo aggressore, nel frattempo la ragazza ha denunciato tutto alla Polizia. Le forze dell’ordine hanno subito cercato di rintracciare il 36enne, per tre giorni però ha fatto perdere le sue tracce, dopodiché si è consegnato. Il denaro è sparito ma lui è stato arrestato con l’accusa di estorsione, si trova ora in carcere.

