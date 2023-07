Spoleto, bimba fa arrestare il padre violento: picchiava la madre

La vicenda si è svolta nella notte tra mercoledì 5 e oggi giovedì 6 luglio a Spoleto, in provincia di Perugia. I fatti si sono svolti all’interno di un’abitazione, dove un uomo violento picchiava spesso la moglie, anche davanti ai loro figli. È stata proprio la figlia a mettere fine all’incubo che vivevano da troppo tempo.

Nonostante la sua tenera età ha rivelato di essere molto coraggiosa, infatti quando ha visto il padre picchiare per l’ennesima volta la madre ha allarmato le forze dell’ordine. La bambina al telefono è scoppiata in lacrime, era terrorizzata In seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul luogo della vicenda, un appartamento di Spoleto. Giunti sul posto gli agenti hanno portato in salvo la donna e i suoi figli, il marito violento è stato invece bloccato e ammanettato.

Dalle indagini è emerso che non era la prima volta che l’uomo, un 39enne di origine ucraina, manifestava comportamenti violenti. Da tempo e con frequenza picchiava infatti la moglie. Lei non lo aveva mai denunciato perché aveva paura delle possibili ripercussioni, questa volta però lo ha querelato. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere, la sua famiglia potrà finalmente tornare a vivere serenamente senza avere più pausa dei suoi atteggiamenti violenti.

LEGGI ANCHE -> Livorno, bimba colpita da un proiettile: i medici lo scoprono dopo 4 giorni