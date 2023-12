Cosenza, picchia ancora la moglie e lei chiama la Polizia: 57enne in manette

I fatti si sono svolti nella giornata di ieri a Cosenza, per anni una donna è stata vittima dei maltrattamenti fisici e psicologici da parte del marito ma finalmente il suo incubo è finito. Tra le mura domestiche in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi l’uomo, un 57enne, si è scagliato per l’ennesima volta contro la moglie dopodiché è uscito di casa.

Stanca del comportamento violento del marito la vittima si è chiusa in casa e approfittando dell’assenza dell’uomo ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione la Polizia si è precipitata sul posto, un appartamento situato a Cosenza. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato la donna in lacrime, era totalmente in panico. Dopo averla calmata hanno ascoltato le sue dichiarazioni, da anni il marito la maltrattava, non solo fisicamente ma anche psicologicamente.

Mentre gli agenti erano ancora in casa è tornato anche il marito, l’uomo è andato su tutte le furie quando non è riuscito ad entrare e ha iniziato ad urlare contro la moglie minacciandola. I poliziotti dopo averlo bloccato lo hanno arrestato con le gravi accuse di percosse, maltrattamenti in famiglia e minacce. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari, in una casa diversa da quella in cui viveva con la moglie.

LEGGI ANCHE -> Caserta, accoltella compagna di classe dopo una lite: arrestata 17enne