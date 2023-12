Caserta, accoltella compagna di classe dopo una lite: arrestata 17enne

Sfiorata la tragedia a Caserta, dove una lite tra compagne di classe è degenerata all’improvviso e ha messo in pericolo di vita una delle due, una ragazza di 18 anni. A colpirla è stata una ragazza di 17 anni, entrambe frequentato la scuola serale. Stando alle prime informazioni sul caso non era la prima volta che le due discutevano, questa volta però dagli insulti sono passate ai fatti.

Durante il corso serale a Caserta in aula era presenti alcuni compagni di classe e il docente quando le due hanno iniziato a discutere, una lite che è sfociata all’improvviso in una violenta aggressione. La più giovane, che compirà 18 anni tra qualche giorno, ha estratto un coltello e ha colpito la 18enne, ferendola al collo e al torace. A dividerle in modo tempestivo è stato un loro compagno di classe, evitando che la situazione degenerasse ancora.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti. La 18enne è stata subito trasportata in ospedale per ricevere le cure adeguate, si trova ricoverata in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Anche la 17enne è rimasta ferita durante la colluttazione, dopo averla interrogata i Carabinieri l’hanno arrestata con l’accusa di tentato omicidio.

