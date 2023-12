Vercelli, maltratta e abusa della figlia della compagna: 65enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una giovane donna, maltrattata e costretta a subire atti di violenza sessuale da parte del compagno della madre, i fatti si sono svolti a Vercelli. L’uomo ha iniziato a rivolgerle piccole attenzioni quando aveva solamente dodici anni, col tempo gli atti sono diventati sempre più violenti e ricorrenti, praticamente erano all’ordine del giorno.

Per anni la ragazzina ha subito in silenzio, crescendo però ha iniziato a rifiutarsi di assecondare il patrigno, atteggiamento che lo mandava su tutte le furie. Quando l’uomo violento non riusciva ad ottenere quello che voleva dalla figlia della compagna diventava sempre più aggressivo. In diverse occasioni l’ha colpita con estrema violenza per convincerla ad obbedire, nell’ultimo periodo l’ha anche minacciata di morte. Le diceva che avrebbe fatto la fine di Giulia Cecchettin, la giovane 22enne uccisa dall’ex fidanzato a Vigonovo.

Stanca di subire gli abusi e i maltrattamenti da parte del 65enne, la vittima ha trovato il coraggio di recarsi dalle forze dell’ordine e lo ha denunciato. In seguito alle dovute indagini la Polizia ha accertato il violento comportamento dell’uomo e lo ha arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia.

