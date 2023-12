Milano, 73enne trovata morta in casa: aveva il cranio spaccato

Dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 13 dicembre 2023 a Milano, i fatti sono avvenuti all’interno di un’abitazione situata in via Crocefisso, vicino alle Colonne di San Lorenzo. Un’anziana donna di 73 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento. La vittima è Fiorenza Rancilio, nota per essere la presidente della fondazione Augusto Rancilio, storica azienda di macchine del caffè.

Ad allarmare le forze dell’ordine è stato il custode del palazzo, preoccupato perché per tutto il giorno non aveva visto la donna. In seguito alla segnalazione i Carabinieri, il personale medico del 118 e i Vigili del fuoco si sono precipitati sul posto, a Milano, ma non appena hanno fatto irruzione nell’appartamento della vittima per lei non c’era ormai più nulla da fare. La 73enne è stata trovata dagli agenti a terra nel salone, aveva il cranio spaccato e la porta di ingresso era chiusa dall’interno.

La donna ha riportato ferite troppo gravi che non le hanno lasciato scampo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Stando alle prime ipotesi ad ucciderla potrebbe essere stato qualcuno che conosceva e che lei stessa ha fatto entrare in casa. Nell’abitazione della vittima c’era anche il figlio, il 36enne al momento è sotto shock, è stato infatti trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti.

