Napoli, tenta di strangolare la compagna con un nunchaku: Carabinieri la salvano

La violenta aggressione si è svolta nella mattinata di oggi a Napoli, si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia ma fortunatamente il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. In seguito ad una furiosa lite tra le mura domestiche un uomo di 36 anni si è scagliato brutalmente contro la compagna, una donna di 42 anni.

Molte sono state le segnalazioni arrivate al 112 di gente che ha sentito le disperate urla provenire dall’appartamento della coppia, situato al piano terra a Napoli. Una pattuglia che si trovava nella zona è immediatamente intervenuta, salvando la donna dalla furia del suo compagno. Giunti all’interno dell’abitazione i Carabinieri hanno trovato la donna in preda alla paura, con chiari segni di violenza sul collo.

Il 42enne ha tentato di strangolare la vittima con un’arma cinese, un nunchaku, ha continuato ad insultarla e a minacciarla di morte anche davanti agli agenti. Motivo dell’aggressione? L’uomo, che da tempo si faceva mantenere dalla compagna perché disoccupato, pretendeva da lei i soldi per l’alcol ma è andato su tutte le furie di fronte al suo rifiuto. Dopo una breve collutazione i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e lo hanno arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

