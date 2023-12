Varcaturo, si ubriaca e picchia per l’ennesima volta la fidanzata: arrestato 39enne

La violenta vicenda si è svolta nella giornata di ieri, domenica 10 dicembre 2023 a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano in Campania. Da circa un anno e mezzo una donna di 35enne anni subiva gli aggressivi atteggiamenti del fidanzato violento, un uomo di 39 anno, il suo incubo però è finalmente finito.

Dall’inizio della loro storia d’amore lo aveva denunciato già tre volte, ritirava però le querele nella speranza di poterlo cambiare. A detta della vittima il fidanzato era dolce e gentile, diventava però aggressivo quando faceva abuso di alcol, peccato però che bevesse spesso. I due si trovavano nella stanza di un hotel a Varcaturo ieri quando si è svolta l’ennesima aggressione. Il 39enne ha iniziato a bere ed è diventato sempre più violento a causa della sua eccessiva gelosia. Mentre litigavano si è scagliato con violenza contro la fidanzata con calci e schiaffi, proprio come era già successo molte altre volte.

Questa volta la vittima ha cercato di ribellarsi, lui le ha però tappato la bocca con la mano quando ha provato a chiedere aiuto, ha anche tentato di soffocarla con un cuscino. Approfittando di un momento di distrazione del fidanzato la donna ha chiesto aiuto al padre. In preda alla preoccupazione l’uomo ha subito allarmato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto. Sul volto la 35enne aveva i chiari segni della violenza subita, è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Il 39enne è stato invece arresto, dovrà rispondere del reato di maltrattamenti.

LEGGI ANCHE -> Mondragone, 77enne trovata morta in casa dentro un baule: i fatti