Mondragone, 77enne trovata morta in casa dentro un baule: i fatti

I fatti si sono svolti a Mondragone, comune in provincia di Caserta, dove un’anziana donna di 77 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. La donna si trovava all’interno di un baule sigillato nella sua camera da letto, a fare la macabra scoperta sono stati alcuni familiari. La vittima si chiama Concetta Infante, il suo corpo senza vita è stato trovato in avanzato stato di decomposizione.

Stando alle prime informazioni sul caso la morte dell’anziana donna risalirebbe a circa un mese e mezzo fa. Il suo appartamento è stato posto sotto sequestro per i dovuti rilievi, il cadavere è stato invece trasportato all’Istituto di medicina legale di Caserta, sarà l’esame autoptico a stabile la causa del decesso ed ogni altro dettaglio. Da un po’ di tempo una delle figlie della 77enne non riusciva a mettersi in contatto con lei e si è preoccupata.

L’altra figlia, che viveva con la madre, in tutto questo tempo non aveva detto nulla. Gli agenti l’hanno interrogata per ore per capire se c’entra qualcosa con la morte dell’anziana donna. Saranno le indagini a chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda a Mondragone. Al momento, però, non è ancora noto se la vittima sia morta per cause naturali o se si tratti di un omicidio.

