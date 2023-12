San Marzano, spara e colpisce il padre sbaglio: inutile la corsa in ospedale

Risale a qualche giorno fa la drammatica vicenda, con esattezza i fatti sono avvenuti giovedì 7 dicembre a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. All’inizio si era parlato di un possibile agguato, in seguito alle indagini però è emersa un’altra verità, il 59enne Antonio D’Angelo è stato ucciso per errore dal figlio, il 27enne Angelo D’Angela.

Stando alle informazioni sul caso i Carabinieri hanno scoperto che il figlio della vittima stava litigando con alcune persone davanti la porta di casa. La situazione è presto degenerata, all’improvviso il 27enne ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco. Probabilmente voleva spaventare o colpire uno dei suoi avversari, ma per sbaglio ha colpito il padre. Il proiettile ha colpito il 59enne alla coscia e gli ha reciso l’arteria femorale.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della tragica vicenda avvenuta nei giorni scorsi a San Marzano. La corsa all’ospedale Giannuzzi di Manduria però si è rivelata del tutto inutile. Le condizioni del 59enne sono apparse subito disperate, l’uomo è morto dissanguato e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

LEGGI ANCHE -> Varedo, colpisce la moglie a martellate poi si dà fuoco: lui muore