Varedo, colpisce la moglie a martellate poi si dà fuoco: lui muore

La tragica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 dicembre 2023 a Varedo, in provincia di Monza. Per ragioni ancora da chiarire un anziano uomo di 85 anni si è scagliato con brutale violenza contro la moglie, un’anziana donna di 79 anni. Tutto è successo all’interno della villetta della coppia, lui all’improvviso l’ha più volte colpita con un martello alla testa.

Dopo aver preso la moglie a martellate l’uomo si è gettato addosso del liquido infiammabile e si è dato fuoco in giardino. Le ragioni dei suoi estremi gesti non sono note, dalle indagini è però emerso che da tempo soffriva di depressione. A dare l’allarmare sono stati alcuni passanti che hanno visto l’uomo mentre si cospargeva il corpo con una tanica di benzina. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118, dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco sul posto, a Varedo.

L’85enne dopo essere stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano è morto poche ore dopo a causa delle gravi ustioni riportate. La moglie è stata invece trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, le sue condizioni di salute sono apparse subito gravissime ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

