Rimini, minacciava l’ex e il nuovo compagno: 37enne finisce in carcere

È finalmente finito l’incubo di una donna, minacciata da tempo dall’ex marito violento, i fatti si sono svolti a Rimini. L’uomo, un 37enne originario di Napoli, in passato ha più volte picchiato la sua ex moglie e ha continuato a farla vivere nel terrore anche dopo la fine del loro matrimonio. Probabilmente non accettava la rottura.

Negli ultimi dieci anni ha maltrattato e minacciato la sua ex e madre della figlia di 9 anni, le diceva che le avrebbe sparato alle gambe. In varie occasioni ha minacciato anche il nuovo compagno della donna, era accecato dalla gelosia, non accettava infatti che lei si fosse rifatta una vita. L’uomo si vantava di essere imparentato con personaggi noti per avere ucciso e per avere dei legami con la criminalità organizzata.

Alle forze dell’ordine il 37enne era già noto per numerosi precedenti penali, nel 2022 era stato anche condannato per evasione. Usava le sue ‘conoscenze’ per intimorire l’ex moglie e il suo compagno, questi stanchi di subire i suoi violenti e minacciosi comportamenti lo hanno denunciato. In seguito alle dovute indagini l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia.

