Cavernago, accoltella il padre dopo una lite: arrestato 30enne

Dramma nella giornata di ieri, venerdì 4 agosto a Cavernago, in provincia di Bergamo. A perdere la vita un uomo di 64 anni, ad ucciderlo è stato il figlio 30enne dopo una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche. Ad allarmare i soccorsi sono stati i vicini di casa, preoccupati dopo aver sentito le forti urla provenire dall’abitazione in cui padre e figlio vivevano insieme.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118, giunti sul posto però per il 64enne non c’era ormai più niente da fare, l’uomo era già morto. Il figlio lo ha accoltellato nel giardino della loro abitazione, a quanto pare da tempo aveva problemi di tossicodipendenza. Nell’ultimo periodo l’uomo aveva dato segnali di squilibrio, il Sindaco pensa infatti che si tratti di un dramma annunciato. Di recente era stato ricoverato con dei Tso, si stava anche valutando il suo inserimento in una struttura di recupero.

Probabilmente il 30enne per via dei suoi problemi tendeva a diventare aggressivo e i litigi con il padre erano ricorrenti. L’ennesima lite scoppiata tra loro però si è trasformata in una vera e propria tragedia. Il figlio della vittima è stato subito bloccato e arrestato dai Carabinieri con la grave accusa di omicidio.

