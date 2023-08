Guidonia Montecelio, ossessionato dall’ex la perseguita: 19enne arrestato

È successo nei giorni scorsi a Guidonia Montecelio, comune della città di Roma, dove un ragazzo di 19 anni stava rendendo un inferno la vita dell’ex fidanzata 18enne. La loro storia d’amore era giunta al capolinea ma lui non riusciva ad accettarlo. Voleva riconquistarla a tutti i costi ma per farlo ha iniziato ad adottare comportamenti persecutori ai danni della giovane ragazza.

Il 19enne riempiva l’ex fidanzata di telefonate, si appostava anche sotto casa sua. La madre della ragazza in preda alla preoccupazione si è recata dai Carabinieri per denunciarlo, ma questo non ha spinto l’ex fidanzato della figlia ad allontanarsi. Nella notte del 27 luglio il ragazzo si è apposto per l’ennesima volta sotto casa della 18enne, a Guidonia Montecelio. Giunto sul posto ha iniziato a colpire con pugni e calci la porta d’ingresso dell’abitazione dell’ex, ha anche minacciato lei e la madre.

Ricevuta la segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul posto in cui si è svolta la vicenda e hanno messo in sicurezza madre e figlia, proteggendole dall’ira incontrollata del 19enne. Il ragazzo è stato arrestato con la grave accusa di atti persecutori ai danni dell’ex fidanzata, la 18enne potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere paura di essere perseguitata dall’ex.

