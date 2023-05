Todi, ignora il divieto di avvicinamento e si reca a casa dell’ex: arrestato

I fatti si sono svolti a Todi, comune in provincia di Perugia, dove un uomo di 32 anni è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex fidanzata. Non era la prima volta che manifestava comportamenti violenti e persecutori. Nei mesi scorsi si era anche introdotto a casa della vittima approfittando del vetro rotto di una porta finestra.

In quell’occasione dopo averla aggredita si era data alla fuga quando lei aveva iniziato ad urlare ed era stato denunciato per i reati di violazione di domicilio e atti persecutori. Nei suoi confronti era stata anche applicata la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio il 32enne ignorando il divieto si è presentato per l’ennesima volta a casa della donna. Dopo averla colpita al volto è rimasto insieme a lei fino all’alba. La vittima è poi riuscita ad avvisare un amico, è stato lui ad allarmare poi le forze dell’ordine.

Le indagini hanno permesso di accertare che dallo scorso marzo l’uomo continuava a perseguitare l’ex compagna per telefono. Nella notte di sabato si è di nuovo introdotto in casa sua, a Todi, ma questa volta per lui sono scattate le manette. Il 32enne è stato infatti condotto nel carcere di Perugia, la vittima potrà finalmente smettere di avere paura di essere perseguitata e maltrattata dall’ex compagno.

