Nichelino, bimbo di 6 mesi cade dal letto e muore: ipotesi soffocamento

Dramma a Nichelino, comune della città di Torino, dove un neonato di soli sei mesi ha perso la vita. I fatti si sono svolti nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio, proprio nel giorno della festa della mamma. La giovanissima vittima come sempre dormiva nel letto matrimoniale insieme ai suoi genitori, non era però in mezzo a loro ma nella parte esterna, tra il muro e la madre.

Una scelta di certo pericolosa ma i genitori non potevano certo immaginare la tragedia che sarebbe successa. Mentre dormiva il piccolo è caduto dal letto e nessuno si è accordo dell’accaduto. Intorno alle 5 la mamma non sentendolo muoversi ha controllato e si è trovata davanti alla drammatica scoperta. Il figlio non respirava più e non dava alcun segno di vita, in preda al terrore e alla preoccupazione hanno subito allarmato i soccorsi. Ricevuta la segnalazione il personale medico del 118 si è immediatamente precipitato sul posto, un appartamento situato a Nichelino, purtroppo però per il neonato non c’era più nulla da fare.

I sanitari non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, al loro arrivo il bimbo era già morto. Stando alle prime informazioni sul caso sarebbe deceduto per soffocamento dopo essere rimasto incastrato tra il muro e il mobile. Sul piccolo corpicino verrà però effettuato l’esame autoptico per accertare con esattezza la causa della morte.

LEGGI ANCHE -> Torre Annunziata, accoltella due passeggeri sul bus: arrestato 32enne