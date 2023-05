Torre Annunziata, accoltella due passeggeri sul bus: arrestato 32enne

Sfiorata la tragedia a Torre Annunziata, comune della città di Napoli, dove un’aggressione nata su un autobus avrebbe potuto causare anche dei morti. Protagonista della vicenda è un uomo di 32 anni di origini senegalesi, a Sorrento era salito a bordo di autobus diretto a Napoli, ma nessuno poteva certo immaginare cosa sarebbe successo durante il tragitto.

Mentre erano diretti a Napoli è andato fuori di sé senza nessuna ragione. Arrivati via Plinio, nel comune di Torre Annunziata, il 32enne ha infatti impugnato un coltello e ha aggredito due passeggeri che si trovavano sul suo stesso autobus. Sono stati attimi di vera paura e preoccupazione non solo per le vittime ma per tutti coloro che hanno assistito all’accaduto. In seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul posto, il loro intervento ha evitato che la situazione continuasse a degenerare.

L’aggressore è stato subito disarmato e bloccato, dopodiché è stato portato in carcere in attesa di giudizio. La tratta dell’autobus a causa della spaventosa vicenda è rimasta ferma per circa un’ora prima di poter proseguire. A causa delle ferite riportate durante l’aggressione le vittime sono state portata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente non sono in pericolo di vita, le loro ferite sono state ritenute guaribili in sei giorni.

