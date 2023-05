Roma, prende a bastonate la figlia 11enne mentre fa i compiti: denunciato

La violenta vicenda si è svolta a Roma, all’interno di un appartamento situato nel quartiere Primavalle in zona Torrevecchia. Una bambina di soli 11 anni è stata picchiata dal padre per motivo non noti, stava facendo i compiti quando l’uomo è rientrato in casa e l’ha più volte colpita con un bastone.

Questa non era la prima volta che il padre violento si scagliava contro di lei. In altre occasioni l’aveva già maltrattata tra le mura domestiche, infatti aveva diversi lividi sul corpo. Stavolta però l’11enne non è rimasta in casa a subire le violenze dell’uomo, ha infatti trovato il coraggio di scappare via. Non appena è riuscita a sfuggire alle botte del padre ha trovato rifugio all’interno del bar, dove è stata rassicurata e protetta dai titolare del locale. Sono stati proprio loro ad allarmare le forze dell’ordine dopo aver parlato con la bambina.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti a Roma. Per ricevere le cure adeguate e per fare degli accertamenti la bimba di 11 anni è stata portata in ospedale. Poi insieme alla madre e alla sorella minore è stata portata in una struttura protetta. Il padre è stato invece denunciato per maltrattamenti in famiglia.

