Breno, aggredisce i genitori per soldi: 38enne in manette

La vicenda si è svolta nella giornata di ieri, martedì 9 maggio 2023 a Breno, comune in provincia di Brescia. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo di 38 anni in preda all’ira si è scagliato contro i suoi genitori. Il motivo? Pretendeva da loro l’ennesima somma di denaro, ma quando i familiari si sono rifiutati di assecondare la sua richiesta è andato su tutte le furie.

L’uomo ha prima minacciato e urlato contro i suoi genitori, poi li ha spintonati e ha distrutto anche alcuni arredi dell’appartamento. In seguito alla segnalazione di lite in famiglia immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti, un’abitazione di Breno. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 38enne fuori di sé e lo hanno immobilizzato. Le vittime hanno ammesso che non era la prima volta che il figlio chiedeva dei soldi e manifestava comportamenti violenti.

Dopo aver trascorso la notte in guardina il 38enne è stato trasferito nel tribunale di Brescia per la convalida dell’arresto. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali, dopodiché è stato portato in carcere.

