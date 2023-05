Genova, aggredita dal pitbull dei vicini di casa: era scappato di casa

Sfiorata la tragedia a Genova, in zona San Teodoro in via Lugo. Una donna stava facendo una passeggiata con il suo cagnolino quando si è ritrovata al centro di un’aggressione che poteva trasformarsi in un vero e proprio dramma. Un cane di razza pitbull si è scagliato contro il suo animale domestico, lei per cercare di difenderlo si è messa in mezzo ma l’animale ha aggredito anche lei.

Si tratta del cane dei suoi vicini di casa. Stando ad alcuni testimoni non aveva il guinzaglio e non era la prima volta che succedeva. I suoi padroni si sono giustificati dicendo che era scappato di casa, un appartamento situato al terzo piano di un palazzo che si trova in via Lugo a Genova. In seguito all’aggressione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti.

La vittima dopo aver ricevuto i primi soccorsi è stata portata in ospedale, dove è stata ricoverata per ricevere le cure necessarie a causa delle ferite riportate. La Polizia indaga per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda e le eventuali responsabilità sull’accaduto.

