Milano, dimentica il figlio di 5 anni sull’autobus: i fatti

I fatti si sono svolti nella mattinata di oggi, martedì 9 maggio 2023 a Milano, intorno alle 9.30. Insieme al figlio di 5 anni una donna di origini straniere viaggiava sull’autobus, sulla linea 90. Non appena è scesa alla fermata Sondrio Gioia si è subito resa conto di aver dimenticato il bambino sull’autobus. In preda alla paura ha subito allarmato le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono subito messi in contatto con la centrale operativa di Atm per rintracciare il mezzo su cui viaggiava il bambino da solo. L’autobus è stata rintracciato poco dopo, il piccolo era ancora lì e fortunatamente stava bene. Sono stati attimi di vera paura e apprensione sia per la donna che per il figlio.

Dopo aver rintracciato il mezzo gli agenti hanno immediatamente accompagnato la donna con l’auto di servizio dal bambino di soli cinque anni rimasto da solo. In attesa che arrivasse la madre il piccolo era stato preso in carico e tranquillizzato dal personale Atm. Una mezz’ora che è sembrata infinita ma finalmente mamma e figlio si sono riabbracciati lasciandosi alle spalle la vicenda, così come anche la paura e l’ansia provata nel momento in cui sono rimasti separati.

