Una donna di 29 anni è stata arrestata nella giornata di sabato, 4 febbraio 2023, a Milano. Il motivo? Da mesi la donna portava la figlia di soli 16 mesi in vari ospedali a causa di alcune irritazioni gravi sulle braccia e su altre parti del corpo. Nonostante i diversi ricoveri i medici non riuscivano a capire la causa di quelle irritazioni.

Dopo essersi recata per tre volte in ospedale la donna è stata indirizzata in un quarto ospedale a Milano e sono stati allarmate anche le forze dell’ordine. In seguito ai sospetti dei medici la Polizia durante il quarto ricovero ha potuto accertare che era sempre stata la madre a provocare quelle irritazioni sul corpo della figlia di 16 mesi. La ustionava spruzzandole del deodorante spray al borotalco in quantità elevate al punto da richiedere le cure in ospedale.

Al momento l’ipotesi è che la 29enne soffra di disturbi psichici. Si pensa infatti che feriva di proposito la piccola per farla ricoverare in ospedale. La donna è stata arrestata con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati ai danni della bimba. Domani sarà ascoltata dal giudice per l’interrogatorio di garanzia. La giovanissima vittima è stata invece affidata ai servizi sociali.

