Cassino, mamma e figlia di 7 anni aggredite da un pitbull: i fatti

Sfiorata la tragedia a Cassino, in provincia di Frosinone, dove una bimba di 7 anni e la madre sono state aggredite da un pitbull. Il cane era scappato probabilmente per un cancello dimenticato aperto, le due vittime stavano percorrendo in bicicletta una strada secondaria quando la piccola è stata improvvisamente attaccata dall’animale.

In preda alla paura e alla preoccupazione la madre della bambina di soli 7 anni ha tentato in ogni modo di proteggerla dall’ira del cane. Anche lei è infatti rimasta ferita. Le disperate urla hanno attirato l’attenzione di coloro che abitano nella zona in cui è avvenuta la spaventosa vicenda, anche il proprietario del cane si è precipitato sul posto. Con grande fatica sono riusciti a liberare la giovanissima vittima dalla presa del pitbull.

Sul luogo dell’aggressione avvenuta a Cassino immediato è stato l’intervento del personale medico del 118. La bimba è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Scolastica di Cassino per ricevere le cure necessarie, diverse sono le profonde ferite che ha riportato. Giunta in ospedale è stata subito medicata, sono stati necessari ben trenta punti di sutura sulle braccia e sulla pancia. Anche la madre è stata medicata in ospedale, lei ha però riportato ferite meno gravi. I genitori della bimba hanno subito sporto denuncia, i Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti.