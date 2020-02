Nichelino, 66enne chiusa in cantina dalla badante: 46enne in manette

La vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, venerdì 21 febbraio 2020 a Nichelino, comune della città di Torino. In seguito a diversi litigi, una badante di 46 anni di origine rumena ha chiuso a chiave in cantina l’anziana signora che accudiva. La vittima è una donna di 63 anni. Ad attirare l’attenzione di alcuni vicini di casa dell’anziana sono state le sue urla e i suoi lamenti, spaventati hanno subito allarmato le forze dell’ordine.

Ai carabinieri i vicini di casa della 63enne hanno detto che le urla e i lamenti provenivano dalla cantina. Gli agenti hanno così scoperto che la donna era stata chiusa a chiave dalla sua badante. La 46enne non era in casa, dopo aver chiuso l’anziana in cantina era uscita ed è tornata solo qualche ora dopo. Stando a quanto hanno riferito i vicini di casa, negli ultimi giorni le due avevano più volte litigato in modo animato, questa la causa dell’assurdo gesto della badante.

Poco dopo l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta a Nichelino, è arrivata anche la badante. Aveva lei le chiavi della cantina, ciò ha permesso agli agenti non solo di aprire la porta senza romperla, ma anche di incastrare la badante per il reato commesso. Ai carabinieri la 63enne ha raccontato che la sua badante l’aveva chiusa in cantina anche il giorno precedente, lasciandola lì tutto il giorno. La 46enne è stata arrestata per sequestro di persona.