Milano, accoltellata dal compagno dopo una lite: 40enne in manette

I fatti si sono svolti nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto a Milano, all’interno di un’abitazione situata in via Prestinari. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestica un uomo di 40 anni di origine ucraina si è scagliato con violenza contro la compagna, una donna di 39 anni. I due si stanno separando, probabilmente lui non accettava la fine della loro relazione, mentre litigavano l’ha ferita con una coltellata.

Nonostante la separazione i due stavano vivendo ancora nella stessa casa a Milano, insieme ad altri familiari, una forzata convivenza che li spingeva spesso a litigare. Il 40enne era completamente ubriaco quando ha preso improvvisamente il coltello e ha aggredito la compagna, l’ha colpita nel basso ventre. In seguito all’accaduto immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della vicenda. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda ed è stata subito sottoposta ad un intervento.

Inizialmente le sue condizioni di salute erano gravi, da stamattina però fortunatamente la donna non è più in pericolo di vita. Il 40enne è stato arrestato con la grave accusa di lesioni personali aggravate ed è stato portato nel carcere di San Vittore.

LEGGI ANCHE -> Mestre, 50enne trovato morto in casa: aveva le gambe legate