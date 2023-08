Mestre, 50enne trovato morto in casa: aveva le gambe legate

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 agosto 2023 a Mestre, nota località del comune di Venezia. Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione di vicolo Fucini. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, questi si sono preoccupati non appena hanno iniziato a sentire un forte e sgradevole odore provenire dall’appartamento della vittima.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei soccorritori. I Vigili del fuoco non appena sono entrati nell’abitazione del 50enne lo hanno trovato morto, era in stato di decomposizione. La Polizia ha subito iniziato ad indagare per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda avvenuta a Mestre. Stando alle prime informazioni sul caso l’uomo era morto almeno due settimane prima rispetto al giorno in cui il suo cadavere è stato trovato.

Sul corpo senza vita dell’uomo non sono state rinvenute delle ferite, le sue gambe però erano legate con un cavo, al momento nessuna ipotesi è esclusa. Di certo è strano che per tutto questo tempo nessuno si sia accorto della sua assenza, l’esame autoptico intanto chiarirà la causa del decesso.

