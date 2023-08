Dramma a Pavia: 37enne trovata morta in casa

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 agosto 2023 a Pavia, la vittima è una donna di soli 37 anni. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato all’interno del suo appartamento situato vicino al Castello Visconteo, in un palazzo di viale Argonne. Ad allarmare i soccorsi poco prima delle 15 sono stati alcuni vicini di casa, questi si sono preoccupati perché da giorni non avevano sue notizie, non l’avevano nemmeno vista mai uscire di casa.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti ieri pomeriggio a Pavia. Giunti all’interno dell’abitazione della vittima l’hanno trovata sul divano, ormai priva di vita. Sul posto è intervenuto anche il medico legale per i dovuti rilievi del caso, al momento non è stata ancora resa nota la causa della sua morte.

Stando alle prime informazioni sul caso sembra però che gli accertamenti hanno permesso di capire che il decesso risale a qualche giorno fa. Come è morta? Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Gli agenti continuano ad indagare per chiarire con esattezza come sia sia svolta la tragica vicenda che ha causato la morte della 37enne.

