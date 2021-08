Castelfranco, 37enne trovata morta in casa dal compagno: si indaga

È successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 agosto 2021 a Castelfranco, in provincia di Treviso, all’interno di un appartamento situato in via Ponchini. Una donna di 37 anni è stata trovata morta dal compagno al suo rientro a casa, intorno alle 18.30. La vittima è Serena Fasan, era una farmacista. L’uomo ha subito allarmato i soccorsi ma per la donna non c’è stato nulla da fare, all’arrivo del personale medico del 118 la vittima era già morta. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Sul corpo senza vita della donna non sono stati trovati segni di violenza. Non sono stati trovati nemmeno segni di effrazione in casa, sembra quindi che non si sia trattata di una rapina finita male. Sul luogo della terribile vicenda avvenuta a Castelfranco sono intervenuti i carabinieri per i dovuti rilievi del caso. Sul posto anche il medico legale per chiarire con esattezza come sia morta la 35enne. Al momento l’ipotesi più plausibile sembra essere quella di un malore, ma nessuna ipotesi è stata esclusa.

La donna probabilmente verrà sottoposta all’esame autoptico, questo chiarirà ogni dubbio sulla causa del suo decesso. La 35enne non era in casa da sola quando è morto, nella sua stanza che dormiva c’era infatti il figlio di soli due anni.

