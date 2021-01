Pavia, 28enne tenta di lanciarsi dalla finestra: non vede la famiglia da mesi

Sfiorata la tragedia a Pavia, una ragazza di 28 anni ha tentato il suicidio mentre era da sola a casa. Il motivo? Si era fatta travolgere dall’ansia e dallo sconforto perché sentiva troppo la mancanza della sua famiglia. I fatti si sono svolti nella notte tra sabato 23 e domenica 24 gennaio 2021. Si tratta di una giovane insegnante di Palermo che vive a Pavia per lavoro.

A causa delle restrizioni previste per l’emergenza Coronavirus la 28enne non vede i suoi familiari ormai da mesi, era infatti in crisi e in preda allo sconforto perché sentiva la loro mancanza. Nei giorni scorsi si è lasciata travolgere dall’ansia e ha deciso di togliersi la vita, fortunatamente però i carabinieri sono riusciti a fermarla in tempo. La giovane insegnate voleva lanciarsi dalla finestra del suo appartamento situato al terzo piano. Alcuni suoi vicini di casa dopo essersi accorti di ciò che la ragazza stava per fare hanno subito allarmato le forze dell’ordine. Immediato è stati l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Pavia. Questi hanno dovuto scavalcare un muro alto tre metri per raggiungere la ragazza.

Uno degli agenti ha distratto la 28enne affacciandosi da una finestra vicina alla sua, lei aveva già un piede sul davanzale, pronta a gettarsi di sotto. Intanto, un altro carabiniere si è introdotto all’interno dell’abitazione dopo aver sfondato la porta aiutato dai vigili del fuoco. Dopo aver raggiunto la ragazza l’agente l’ha afferrata e l’ha riportata dentro casa salvandole la vita. La 28enne è stata poi trasportata in stato di choc all’ospedale. La vicenda si sarebbe potuta trasformare in una vera tragedia ma fortunatamente si è conclusa bene.