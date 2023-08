Nina Moric svela: “Mi hanno asportato il seno, ho rischiato”

Non è stato un periodo affatto semplice per Nina Moric, a raccontare ciò che le è successo è stata proprio lei in un’intervista concessa al settimanale Oggi. Lo scorso maggio ha dovuto fare i conti con un grave problema al seno, un’infezione che è finita in sepsi. A causarla è stata un batterio nato come nodulo che pian piano ha iniziato ad espandersi.

Inizialmente si era recata in un ospedale milanese ma i medici sono stati negligenti, le hanno infatti prescritto antibiotici che non sono serviti a nulla, il male infatti si è diffuso. Un mese dopo il suo seno era diventato tutto viola e aveva dolori atroci. La modella ha fatto sapere di essere finita all’Humanitas in codice rosso, ha poi svelato: “Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale. Mi hanno asportato il seno e la protesi.” Dopo ciò che le è successo si definisce un’amazzone, loro per tirare meglio con l’arco si tagliavano un seno.

Nina Moric ha poi rivelato che la vera ferita per lei è stato il fatto che nessuno sia andato a trovarla, tranne un amico. Un altro la chiamava dagli Stati Uniti ma nessun altro le è stato accanto in un periodo così buio e difficile.

