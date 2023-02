Dramma nella serata di ieri, lunedì 13 febbraio 2023 a Napoli, i fatti si sono svolti intorno alle 22. Un uomo di 29 anni per ragioni ancora da chiarire si è scagliato con violenza contro la madre. Durante la furiosa lite l’ha colpita con un arma da taglio. In casa era presente anche il compagno della vittima, è stato quest’ultimo a recarsi subito in commissariato per raccontare cosa fosse accaduto.

In seguito alla segnalazione di lite in famiglia gli agenti stavano per intervenire ma hanno sorpreso l’aggressore nell’atrio del commissariato. Il 29enne aveva seguito il compagno della madre per aggredirlo dal momento che lo stava denunciando, ha provato a colpirlo ma è stato fermato da un poliziotto. L’uomo ha ferito anche il militare, ad evitare il peggio è stato l’intervento di un altro agente che per fermarlo gli ha sparato ad una gamba.

La madre dell’aggressore è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo l’aggressione. Anche il poliziotto e il 29enne sono stati portati al pronto soccorso, quest’ultimo però non ce l’ha fatta. Il colpo d’arma da fuoco ha provocato ferite che non gli hanno lasciato scampo, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

