Mentana, accoltella il compagno dopo una lite: 55enne in manette

La violenta aggressione si è svolta a Mentana, comune della città di Roma, dove una lite in famiglia si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia. Tra le mura domestiche durante un litigio scoppiato tra due conviventi di origine rumena, una donna di 55 anni ha accusato il compagno di non prendersi abbastanza cura dei loro figli. In preda all’ira ha poi impugnato un coltello da cucina e ha colpito l’uomo all’addome. La vittima ha 57 anni.

In seguito al suo insano gesto è stata proprio la 55enne ad allarmare le forze dell’ordine e il personale medico del 118 per chiedere aiuto. Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e dei sanitari sul luogo dell’accaduto, un appartamento situato a Mentana. Giunti sul posto hanno trovato l’uomo sul pavimento in una pozza del suo sangue. Lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale dove è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica, ma non sembra essere in pericolo di vita.

I carabinieri hanno poi sequestrato il coltello utilizzato durante l’aggressione e hanno arrestato la 55enne. Nei confronti della donna sono stati disposti gli arresti domiciliari. Intanto, gli agenti indagano per chiarire come si sia svolta con esattezza la vicenda e cosa abbia spinto la donna ad aggredire con così tanta violenza il compagno.

